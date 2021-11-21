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حماس: عملية القدس رد طبيعي على جرائم الاحتلال

21 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 09:37

الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع
الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع

غزة - الرأي:

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن العملية البطولية عند باب السلسلة صباح اليوم الأحد، تأتي في إطار الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال المتصاعدة في مدينة القدس المحتلة وأحيائها.

وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، معقباً على عملية الاشتباك المسلح بالقدس المحتلة، إن هذه العملية تؤكد على استمرارية ثورة شعبنا الفلسطيني ضد المحتل وعجز الاحتلال على خمد ثورته المتصاعدة.

وأكد أن المقاومة ستظل مشرعة بكل الوسائل والأدوات ضد الاحتلال حتى تحقيق أهدافنا المنشودة وكنس الاحتلال عن مقدساتنا وكامل أراضينا.

وأصيب 3 عناصر من شرطة الاحتلال، صباح اليوم، خلال عملية إطلاق نار وطعن بالقرب من باب السلسلة بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وحسب اعلام الاحتلال فإن اثنين من المصابين بحالة خطيرة، فيما تم إطلاق النار على المنفذ دون معرفة مصيره حتى اللحظة.

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