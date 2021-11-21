الصحة: 3 وفيات و60 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة

غزة - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 3 حالات وفاة و60 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وتعافي 100 حالة، بعد إجراء 260 فحصا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، إن اجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل لـ 186357 إصابة، والحالات النشطة 1600 حالة، والمتعافين 183125 حالة.

فيما وصل عدد الوفيات إلى 1632 وفاة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 61 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 43 حالة.

وذكرت الصحة أن عدد الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1606760 جرعة، والاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 494444 شخصاً.