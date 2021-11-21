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بلدية المغازي تشارك فعالية حوارية افتراضية للتعامل مع النفايات الصلبة بعدكورونا

21 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 11:15

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غزة-الرأي

شاركت بلدية المغازي عبر تقنية zoomممثلة بـ م.أماني إسماعيل في الفعالية الحوارية الافتراضية بعنوان "إدارة النفايات الصلبة خلال وما بعد جائحة كورونا" والمنظمة من قبل شبكة المدن المترابطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقي Connective Cities ، وتم تأسيس هذه الشبكة من اجل تبادل الخبرات والمعلومات وتعزيز العلاقات بين البلديات في الدول المختلفة من العالم والمساعدة في وضع الحلول للمشكلات البيئية والسلوكيات الخاطئة.
حيث ضمّت الفعالية مشاركات متنوعة من خبراء وممثلي بلديات من دول مختلفة من العالم.
واشادت من خلالها ممثلة البلدية بالفعالية م. اماني إسماعيل مشكلة القاء النفايات بجانب الحاويات وليس داخلها كنموذج للسلوك الخاطئ.
وخلال النقاش تلّقت م.اسماعيل العديد من المداخلات والاسئلة والاقتراحات من الأقران في عدة بلديات منها البرازيل وألمانيا وغيرها من الدول المشاركة بالفعالية.
 

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