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فصائل المقاومة تحذر من خطورة تصنيف حماس "منظمة إرهابية"

21 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 12:00

غزة- الرأي

أدانت فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، قرار بريطانيا اعتبار حركة حماس "منظمة إرهابية"، معتبرين إياه خدمة للمشروع "الصهيوني".

وحذرت الفصائل خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد، من التداعيات الخطيرة لهذا القرار، مؤكدة أن القرار البريطاني خاطئ، ولن يؤثر على نضال شعبنا حتى استعادة حقوقه.

ودعت أمتنا العربية والإسلامية لمقاطعة المنتجات البريطانية، مطالبة برفع دعاوي قضائية ضد القرار البريطاني والضغط على حكومة بريطانيا للتراجع عن هذا القرار.

وفي سياق آخر بارك فصائل المقاومة عملية إطلاق النار البطولية في القدس المحتلة، مؤكدة أنها رد طبيعي على جرائم الاحتلال بحق شعبنا، داعية في الوقت ذاته لتصعيد العمليات بالقدس.

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