5 وفيات و175 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الضفة وغزة

رام الله – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في رام الله اليوم الأحد، عن تسجيل 5 وفيات، و175 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و189 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن 3 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، وحالة في جنين، وأخرى في طوباس.

وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.4% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وبينت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "بيت لحم 23، الخليل 40، طولكرم 8، طوباس 3، جنين 10، رام الله والبيرة 24، ضواحي القدس 2، نابلس 5، قطاع غزة 60".

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "بيت لحم 13، الخليل 30، طولكرم 1، طوباس 4، جنين 13، رام الله والبيرة 15، ضواحي القدس 4، نابلس 7، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 100".

ولفتت إلى وجود 40 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 73 مريضاً، بينهم 9 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.