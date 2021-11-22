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الطقس: أجواء عائمة جزئياً وباردة نسبياً

22 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:13

رام الله- الرأي

قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو يكون اليوم الاثنين غائماً جزئياً وبارداً نسبياً إلى بارد، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو بارداً نسبياً الى بارد، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً الثلاثاء يكون الجو خريفياً معتدلاً نهاراً وبارداً نسبياً الى بارد في ساعات المساء والليل، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتوقعت الدائرة بأن يكون الجو بعد غدٍ الأربعاء خريفياً معتدلاً نهاراً وبارداً نسبياً إلى بارد في ساعات المساء والليل، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الخميس المقبل يكون الجو خريفياً معتدلاً نهاراً وبارداً نسبياً الى بارد في ساعات المساء والليل، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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