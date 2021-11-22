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وزير في حكومة الاحتلال يدعم عودة البوابات الالكترونية للأقصى

22 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:22

الداخل المحتل- الرأي

قالت مصادر عبرية أن وزير الاتصالات في حكومة الاحتلال يوعاز هندل، يسعى إلى الترويج لإعادة البوابات الالكترونية في البلدة القديمة للقدس ومحيط المسجد الأقصى.

وبحسب قناة ريشت كان العبرية، فإن هندل تحدث مع مسؤولين أمنيين بهدف إمكانية دراسة الأمر مجددًا وإعادة نشر تلك البوابات التي تهدف للكشف عن أي أسلحة يحملها الفلسطينيين.

وكان هندل خلال اجتماع حكومة الاحتلال، طلب إعادة نشر البوابات لفحص الفلسطينيين قبل دخولهم للبلدة القديمة ومحيطها.

وكانت سلطات الاحتلال نصبت عام 2017 هذه البوابات، ما أحدث "ثورة جماهيرية" فلسطينية رافضة لها، قبل أن تتراجع حكومة الاحتلال آنذاك عن تلك الخطوة وترضخ لمطالب المقدسيين بدعم من الأردن.

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