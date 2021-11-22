اطعمة لا تصلح للتجميد لا تحتفظ بهذه الأطعمة في الفريزر

هناك أطعمة يمكن الاحتفاظ بها في الفريزر دون القلق بشأن جودتها الغذائية، ولكن بعض الأطعمة يجب ألا تخضع للتجميد في الفريزر بأي شكل من الأشكال لأنها قد تشكل مخاطر صحية، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف أنديا".



الحليب

خضوع الحليب للتجميد في الفريزر، يتسبب في تغير قوامه كثيرًا ويمكن أن يتحول إلى حبيبات وثلج لأنه يحتوي على 87% من الماء.

عند إذابة الحليب المجمد، يمكن أن يتحول إلى قطع وأجزاء مائية، فكلما زاد محتوى الدهون في الحليب، كلما زاد انفصاله. يمكن استخدامه وقتها لصنع العصائر أو لأغراض الخبز فقط.





الخيار

عندما يتم تخزين الخيار بكثرة في الفريزر، سيصبح مذاقه غريبًا تمامًا، كما يتأثر قوام الخيار وقد يتحول إلى رطب عند إذابته.





البيض

خضوع البيض للتخزين في الفريزر سيؤدى إلى إتلافه حرفيًا، حيث أن تخزينه في الفريزر يتسبب في توسيع محتوى الماء مما قد يتسبب في حدوث صدع في الغلاف الخارجي ويجعله عرضة للعديد من البكتيريا.



الفاكهة

إذا كنت تحتفظ بالفواكه في الفريزر، سيؤدى ذلك إلى فقدانها الكثير من قيمتها الغذائية، ليس ذلك فحسب، فعند حفظ الفاكهة في الفريزر، فإنه يجففها من الداخل ويؤثر على مذاقها.

الأطعمة المقلية

والمقصود هنا ليست العبوات المجمدة، وإنما تخزين الأطعمة المقلية الطازجة عندما يتم قليها بكثرة، من أجل إعادة استخدامها لاحقًا، نضعها في الفريزر، وهذا يؤدى إلى صعوبة في إعادة التسخين وستفقد قوامها المقرمش.

المكرونة

إذا كنت تعتقد أن الاحتفاظ بهذه بالمكرونة المطبوخة المتبقية في الفريزر أمر طبيعى، فهذا خطأ، حيث ستصبح المكرونة المطبوخة بالكامل طرية عند محاولة إعادة تسخينها.

صلصة الطماطم

عندما تحتفظ بصلصة الطماطم في الفريزر يتلف قوامها أيضًا.



البطاطس

من المعروف أنها غنية بالمحتوى المائي، وعند تخزينها في الفريزر ستصبح طرية، إذا كنت تفكر في الاحتفاظ بالبطاطس المطبوخة المتبقية في الفريزر كُن على دراية بأنه سيتغير قوامها.