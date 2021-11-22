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أخبار » الأسرة و المجتمع

ما هى حصوات المثانة وأعراض الإصابة بها؟

22 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:34

ما هى حصوات المثانة وأعراض الإصابة بها؟
ما هى حصوات المثانة وأعراض الإصابة بها؟

حصوات المثانة عبارة عن بلورات صغيرة تتشكل في البول وتأتي حصوات المثانة بجميع الأشكال والأحجام، وهى أكثر شيوعًا عند الرجال، في هذا التقرير نتعرف على أعراض حصوات المثانة وعلاجها وطرق الوقاية، بحسب موقع "family doctor".

 

أعراض حصوات المثانة
تشمل الأعراض ما يلي:

-آلام في المعدة أو ضغط

-البول عكر أو داكن اللون

-دم في البول

-التبول المتكرر أو المؤلم

-صعوبة في التبول، بدء وتوقف مجرى البول ، فقدان السيطرة على البول

-علامات التهاب المسالك البولية والتي قد تشمل الحمى والألم عند التبول والإلحاح وكثرة التبول

-لا تظهر الأعراض على الجميع. تنجم الأعراض عن حركة الحصوات المحفز الآخر هو عندما تمنع الحصوات البول من مغادرة المثانة.

 

طرق الوقاية من حصوات المثانة
 
يمكن أن تساعد عدة عوامل في منع حصوات المثانة أو تجنبها وتشمل هذه:

-علاج التهاب المسالك البولية مبكرًا.

-راجع طبيبك بشأن الحالات الطبية الأخرى التي تسبب حصوات المثانة.

-ابقى بصحة جيدة واشرب الكثير من الماء وتجنب الأطعمة الغنية بالدهون والملح والسكر.

-تجنب التدخين.

-اذهب لطبيبك فورًا عندما تلاحظ الأعراض.

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