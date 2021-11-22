وكالة الرأي الفلسطينية بيع كمأة تزن 2 رطل بسعر 118 ألف دولار في إيطاليا وكالة الرأي الفلسطينية أكثر من 50 مليون سلطعون يجتاحون الطرق في أستراليا وكالة الرأي الفلسطينية آلاف الدولارات تسقط من شاحنة وتتناثر وكالة الرأي الفلسطينية 4 أسرى يواصلون إضرابهم رفضًا لاعتقالهم الإداري وكالة الرأي الفلسطينية واتس آب يعمل على ميزة ردود الفعل للرسائل لنسخة أندرويد وكالة الرأي الفلسطينية 5 طرق لاستكشاف الأخطاء فى تيك توك وإصلاحها وكالة الرأي الفلسطينية تطوير كاميرا ثلاثية الأبعاد قوية يمكنها الرؤية خلف الحوائط وداخل الجسم وكالة الرأي الفلسطينية توغل لآليات الاحتلال شرق دير البلح وكالة الرأي الفلسطينية ما هى حصوات المثانة وأعراض الإصابة بها؟ وكالة الرأي الفلسطينية ما هى أسباب ارتفاع الكولسترول ومخاطره
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

واتس آب يعمل على ميزة ردود الفعل للرسائل لنسخة أندرويد

22 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:40

واتس آب يعمل على ميزة ردود الفعل للرسائل لنسخة أندرويد
واتس آب يعمل على ميزة ردود الفعل للرسائل لنسخة أندرويد

أصدر واتس آب التحديث 2.21.24.8 لمستخدمي أندرويد على القناة التجريبية، والذي يكشف أن الشركة تعمل على اشعارات رد فعل الرسائل لنسخة أندرويد الخاص به، حيث يعمل واتس آب على تطوير ميزة ردود الفعل على الرسائل منذ بضعة أشهر حتى الآن، والتي، كما يتضح من اسمها، تتيح للمستخدمين الرد على الرسائل بنفس الطريقة التي يتفاعلون بها مع المنشورات والتعليقات على تطبيق فيس بوك.
 
وفي السابق، لم يكن لدى واتس آب أي خطط لإخطار المستخدمين بردود فعل الرسائل، لكن الشركة بدأت لاحقًا في تطويره للإصدار التجريبي من تطبيق iOS الخاص بها، والآن تعمل أيضًا على توفير نفس الميزة لمستخدمي أندرويد.
 
ويقول المصدر إن ميزة إشعارات رد الفعل على الرسائل "مخطط لإصدارها في تحديث مستقبلي"، لذا من المحتمل أنك لن تراها في قائمة إعدادات واتس آب حتى إذا كنت تستخدم أحدث إصدار تجريبي، وإلى جانب ذلك، ليس من الواضح متى سيصدر واتس آب ميزة ردود الفعل على الرسائل لجميع المستخدمين.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تختتم امتحاناتها النصفية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟