آلاف الدولارات تسقط من شاحنة وتتناثر

سقطت كمية كبيرة من أوراق الدولار من شاحنة مصفحة في أحد الطرق السريعة بولاية كاليفورنيا الأمريكية أمس الجمعة، ما دفع عددا من السائقين للتوقف والإسراع في جمع ما يمكن جمعه منها.

وقال ضابط في شرطة المرور المحلية: "لسبب ما تساقط المال من شاحنة مصفحة.. انفتح أحد أبواب الشاحنة وسقطت منه أكياس النقود.. وتمزق أحد الأكياس، وكانت أوراق نقدية تحلق في كافة أنحاء الطريق السريع".

وقالت السلطات إن أوراق الدولار التي تناثرت عبر الطريق كانت بالدرجة الأولى من فئتي دولار و20 دولارا.

وتداولت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر مشهدا عجيبا لأوراق دولار متناثرة على الطريق وناس لا يصدقون عيونهم ويجمعون الدولارات بفرح وحماس.