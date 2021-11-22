بيع كمأة تزن 2 رطل بسعر 118 ألف دولار في إيطاليا

بيعت كمأة تزن 2 رطل بسعر 118 ألف دولار، خلال مزاد دولي للكمأ في قلعة غرينزان كافور شمال غرب إيطاليا.

ويعتبر المهرجان أحد أكبر أحداث الكمأة في البلاد ويستقطب حوالي 100،000 زائر كل عام الذين يجتمعون في بيدمونت لشراء وبيع الأطعمة الشهية باهظة الثمن.

واشترى الكمأة التي تزن 2 رطل الشيف أومبرتو بومبانا، الحائز على نجمة ميشلان والذي يدير مطعم "Otto e Mezzo" في هونغ كونغ، حيث تنتمي المطاعم في جميع أنحاء العالم التي حصلت على شارة نجمة ميشلان عادة إلى فئة المطاعم الراقية.

وتعرف المنطقة الشمالية الغربية من إقليم بيدمونت الإيطالي، بأنها منتج للكمأة البيضاء، وشهر نوفمبر هو موسم الكمأة في إيطاليا.

ويمكن العثور على فطر الكمأة الثمين فقط في الغابات بالقرب من جذور الأشجار.