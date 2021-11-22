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الاحتلال متخوف من تفجر الأوضاع بعد عملية باب السلسلة

22 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:55

نقل الشهيد أبو شخيدم
نقل الشهيد أبو شخيدم

القدس المحتلة - الرأي:

رفع الاحتلال الإسرائيلي من حالة تأهب واستعداد قواته في مدينة القدس، وذلك تحسباً لعمليات ضد عناصرها في أعقاب "عملية باب السلسلة" التي نفذها الشهيد فادي أبو شخيدم، وأسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة 3 آخرين.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن ما تسمى بقوات "حرس الحدود" رفعت من حالة التأهب والاستعداد في القدس، خوفا من موجة عمليات مستلهمة" من عملية إطلاق النار صباح أمس الأحد.

ونقلت عن مسؤول في جهاز الشرطة قوله: "نأخذ في الحسبان أن الوضع قد يتدهور إلى موجة من الهجمات الفردية".

وأكد المسؤول في شرطة الاحتلال أن أجهزة الأمن الإسرائيلية قررت تعزيز القوات الموجودة في المنطقة؛ مشيرا إلى التقديرات بأن الشهيد أبو شخيدم كان داخل الحرم القدسي ومعه السلاح الذي استخدمه في العملية، قبل الإقدام على تنفيذها.

وقالت هيئة البث الإسرائيلي (كان 11) إن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن السلاح الذي استخدمه الشهيد أبو شخيدم في العملية من طراز برتا M112 وليس سلاح "كارلو" محلي الصنع؛ معتبرة أن وصول أسلحة نظامية (غير مصنعة بشكل يدوي)، هو نتيجة "عملية معقدة للغاية، على عكس الأسلحة المرتجلة التي يتم إنتاجها محليا في مناطق السلطة الفلسطينية".

 

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