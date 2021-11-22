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تخدم قطاع التعليم

التعليم و"أحباء غزة" توقعان مذكرة تفاهم لتنفيذ عدة مشاريع

22 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:58

غزة - الرأي

وقّعت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة، مذكرة تفاهم مع مؤسسة أحباء غزة "تشنتا جازا" بمبلغ 400 ألف دولار أمريكي، وذلك لتنفيذ جملة من المشاريع التي من شأنها النهوض بقطاع التعليم.

وحضر مراسم التوقيع وكيل الوزارة زياد ثابت، ومدير عام مؤسسة أحباء غزة نادر النوري قمر الزمان، ومدير عام العلاقات العامة والتعاون الدولي أحمد عايش النجار، ومدير دائرة المشاريع محمد نصار، ورئيس قسم الاتفاقيات والمشاريع إيمان عبيد.

وذكر ثابت أن مذكرة التفاهم تستهدف تنفيذ جملة من المشاريع التي ستساهم في إصلاح عدد من المدارس المتضررة خلال عدوان الاحتلال الصهيوني الأخير على القطاع.

وقال إن أحد المشاريع المميزة هو إنشاء أستوديو تعليمي في جنوب قطاع غزة سيستخدم لعمل برامج ودروس تعليمية لكافة الفصول الدراسية.

وأوضح وكيل الوزارة أنّ التعليم المهني والتطبيقي سيكون له نصيب من هذه المشاريع، من خلال إيجاد وحدات للتعليم المهني داخل المدارس للتسهيل على الطلبة الالتحاق بهذا النوع الهام من التعليم.

من جانبه، قال المدير العام لمؤسسة أحباء غزة إنّ الجزء الأكبر من الدعم سيكون لطلبة الثانوية العامة خصوصاً المتفوقين منهم ممن حصلوا على معدل 98% فما فوق؛ وذلك من خلال توفير منح دراسية لهم.

وأضاف قمر الزمان أنّ ماليزيا لن تتخلى عن الشعب الفلسطيني ولا عن هؤلاء الطلبة وستعمل على تحقيق أحلامهم أسوة ببقية الطلبة في جميع أنحاء العالم.

وبين أن بلاده تركز في دعمها للشعب الفلسطيني على أهم قطاعين وهما التعليم والصحة، حاثًا بلاده ودول العالم على زيادة الدعم لهذين القطاعين.

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