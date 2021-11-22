إحصائية عمل معابر غزة أمس الأحد

نشرت وزارة المالية في غزة إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر يوم أمس الأحد.
وقالت الوزارة، إن الإحصائية جاءت كالتالي:
معبر كرم أبو سالم التجاري
التعامل مع (449) شاحنة
استيراد عدد 403 شاحنة
تصدير عدد 31 شاحنة
معبر رفح التجاري:
استيراد 67 شاحنة تنوعت بالأصناف التالية(فواكه، شيبسي، ألبان وأجبان، ألواح جبس، أسمنت، حصمة، أخشاب، وورق طباعة، كراميكا، سمك طازج، كاسات كرتون)
تصدير شاحنتين (2) حديد خردة.
كميات البترول الواردة:
استيراد شاحنتين بنزين
استيراد 41 شاحنة غاز
ادخال 18 شاحنة سولار لمحطة توليد الكهرباء
معبر رفح البري:
اتمام اجراءات جمركية لـ 197 مسافر وصلوا من الجانب المصري.