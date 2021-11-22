إحصائية عمل معابر غزة أمس الأحد

غزة - الرأي

نشرت وزارة المالية في غزة إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر يوم أمس الأحد.

وقالت الوزارة، إن الإحصائية جاءت كالتالي:

معبر كرم أبو سالم التجاري

التعامل مع (449) شاحنة

استيراد عدد 403 شاحنة

تصدير عدد 31 شاحنة

معبر رفح التجاري:

استيراد 67 شاحنة تنوعت بالأصناف التالية(فواكه، شيبسي، ألبان وأجبان، ألواح جبس، أسمنت، حصمة، أخشاب، وورق طباعة، كراميكا، سمك طازج، كاسات كرتون)

تصدير شاحنتين (2) حديد خردة.

كميات البترول الواردة:

استيراد شاحنتين بنزين

استيراد 41 شاحنة غاز

ادخال 18 شاحنة سولار لمحطة توليد الكهرباء

معبر رفح البري:

اتمام اجراءات جمركية لـ 197 مسافر وصلوا من الجانب المصري.