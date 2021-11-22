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إحصائية عمل معابر غزة أمس الأحد

22 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 09:09

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - الرأي

نشرت وزارة المالية في غزة إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر يوم أمس الأحد.

وقالت الوزارة، إن الإحصائية جاءت كالتالي:
معبر كرم أبو سالم التجاري
التعامل مع (449) شاحنة
استيراد عدد 403 شاحنة
تصدير عدد 31 شاحنة
معبر رفح التجاري:
 استيراد 67 شاحنة تنوعت بالأصناف التالية(فواكه، شيبسي، ألبان وأجبان، ألواح جبس، أسمنت، حصمة، أخشاب، وورق طباعة، كراميكا، سمك طازج، كاسات كرتون)
تصدير شاحنتين (2) حديد خردة.
كميات البترول الواردة:
استيراد شاحنتين بنزين
استيراد 41 شاحنة غاز
ادخال 18 شاحنة سولار لمحطة توليد الكهرباء
معبر رفح البري:
اتمام اجراءات جمركية لـ 197 مسافر وصلوا من الجانب المصري.

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