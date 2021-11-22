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مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين جنوب نابلس

22 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 09:12

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نابلس - الرأي

هاجم مستوطنون بالحجارة، فجر اليوم الإثنين، منازل المواطنين في عوريف، جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن عددا من مستوطني "يتسهار" هاجموا منازل المواطنين في الجهة الشرقية من بلدة عوريف بالحجارة، ما الحق أضرارا بإحدى المركبات، وتحطيم زجاجها.

وأوضح دغلس أن المنازل التي تم استهدافها وجرى تحطيم نوافذها تعود لكل من: أحمد عبد الكريم شحادة، وسمير سوالمة، وجمال عبد الله شحادة، ورائد محمود رباح.

وأشار إلى أن عشرات المركبات تضررت يوم أمس جراء اعتداءات المستوطنين على الطريق الواصل بين نابلس ورام الله، وطريق جنين نابلس، وطريق قلقيلية نابلس، والطرق الرابطة بين البلدات والقرى، خاصة في ريف نابلس الجنوبي.

وحذر دغلس من تصاعد هجمات المستوطنين في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث، داعيا المواطنين لأخذ الحيطة والحذر.

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