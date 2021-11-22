وحدات القمع تقتحم قسم "7" بسجن "رامون"

اقتحمت وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال قسم 7 في سجن "رامون" وأجرت أعمال تفتيش استفزازية.
وقال مكتب إعلام الأسرى، إن حالة من التوتر الشديد تسود السجن بعد اقتحام القسم.
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22 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 09:17
الضفة المحتلة - الرأي
اقتحمت وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال قسم 7 في سجن "رامون" وأجرت أعمال تفتيش استفزازية.
وقال مكتب إعلام الأسرى، إن حالة من التوتر الشديد تسود السجن بعد اقتحام القسم.
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09:54النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2120) الاثنين22 نوفمبر 2021