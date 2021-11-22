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وحدات القمع تقتحم قسم "7" بسجن "رامون"

22 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 09:17

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة - الرأي

اقتحمت وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال قسم 7 في سجن "رامون" وأجرت أعمال تفتيش استفزازية.

وقال مكتب إعلام الأسرى، إن حالة من التوتر الشديد تسود السجن بعد اقتحام القسم.

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