وكالة الرأي الفلسطينية وزارة المرأة تستعد لتنظيم حملة لمناهضة العنف ضد المرأة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة السياحة والأثار تستقبل وفداً من اليونسكو وكالة الرأي الفلسطينية العمل تشارك في دورة تدريبية حول السلامة في مواقع العمل وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف غزة ومستشفى الشفاء تبحثان آليات تنفيذ برامج دعوية توعوية وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الوسطى تشارك بوقفة تضامنية مع الأسرى بالمحافظة وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تطرح رؤيتها التطويرية للمخطط الإقليمي وكالة الرأي الفلسطينية مدير عام الشرطة يفتتح غرفة العمليات المشتركة بمحافظة غزة وكالة الرأي الفلسطينية أقدمهم مضرب منذ 131 يوماً.. 4 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام وكالة الرأي الفلسطينية المجلس التشريعي يعين رئيساً ومقرراً للجنة الداخلية والأمن وكالة الرأي الفلسطينية مباحث خان يونس تنجز قضية نصب بقيمة 55 ألف شيكل
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

42 حالة حرجة

حالة وفاة و105 إصابات جديدة بكورونا في غزة

22 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 12:37

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل حالة وفاة و105 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" بعد إجراء 817 فحصًا مخبريًا، وتعافي 210 حالات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي أن  إجمالي عدد المصابين بلغ 186462 إصابة، والحالات النشطة 1494 حالة، وإجمالي المتعافين 183335 حالة، والوفيات 1633 وفاة.

وأوضحت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى يبلغ 56 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 42 حالة.

وبشأن التطعيمات، أفادت الوزارة أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 1606760 جرعة، والأشخاص الذين تلقوا اللقاح 496230 شخصًا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تختتم امتحاناتها النصفية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟