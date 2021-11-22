حالة وفاة و105 إصابات جديدة بكورونا في غزة

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل حالة وفاة و105 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" بعد إجراء 817 فحصًا مخبريًا، وتعافي 210 حالات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد المصابين بلغ 186462 إصابة، والحالات النشطة 1494 حالة، وإجمالي المتعافين 183335 حالة، والوفيات 1633 وفاة.

وأوضحت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى يبلغ 56 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 42 حالة.

وبشأن التطعيمات، أفادت الوزارة أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 1606760 جرعة، والأشخاص الذين تلقوا اللقاح 496230 شخصًا.