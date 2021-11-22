المجلس التشريعي يعين رئيساً ومقرراً للجنة الداخلية والأمن

قرر المجلس التشريعي الفلسطيني تعيين النائب د. مروان أبو راس رئيساً للجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي، والنائب المستشار محمد فرج الغول مقرراً للجنة.
ويأتي ذلك بناءً على الفقرة الثانية من المادة 52 من النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني.
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22 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 01:04
غزة- الرأي
قرر المجلس التشريعي الفلسطيني تعيين النائب د. مروان أبو راس رئيساً للجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي، والنائب المستشار محمد فرج الغول مقرراً للجنة.
ويأتي ذلك بناءً على الفقرة الثانية من المادة 52 من النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني.