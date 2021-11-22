73 مستوطناً اقتحموا باحات المسجد الأٌقصى اليوم

القدس المحتلة - الرأي:

اقتحم العشرات من المستوطنين المتطرفين، اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر مقدسية إن 73 مستوطناً اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات ونفذوا جولات استفزازية في باحاته تركزت في محيطه الشرقي.

وتشهد القدس القديمة وبوابتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمواطنين والمصلين في الأقصى والاعتداء على بعضهم.

ويقتحم المستوطنين باحات الأقصى بشكل شبه يومي بهدف فرض واقع التقسيم الزماني المكاني للمسجد وتهويد المدينة المقدسة.