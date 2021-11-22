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وفاتان و250 إصابة جديدة بكورونا بالضفة وغزة

22 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 03:50

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية برام الله، عن تسجيل حالتي وفاة، و250 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و249 حالة تعافٍ في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن حالة وفاة سجلت في قطاع غزة، وأخرى في جنين.

وبينت أن الإصابات سجلت على النحو التالي: "طوباس 6، الخليل 47، بيت لحم 20، جنين 19، ضواحي القدس 5، رام الله والبيرة 31، طولكرم 5، نابلس 10، سلفيت 1، أريحا والأغوار 1، قطاع غزة 105".

وذكرت الوزارة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.3% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأوضحت أن حالات التعافي توزعت حسب التالي: "طوباس 1، الخليل 7، بيت لحم 3، جنين 5، ضواحي القدس 3، رام الله والبيرة 12، طولكرم 3، نابلس 3، قلقيلية 2، قطاع غزة 210".

ونبهت الوزارة إلى وجود 40 مصابا بكورونا بغرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 73 مصابا، بينهم 9 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

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