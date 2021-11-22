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فور عودتها من الأردن

الاحتلال يعتقل زوجة الشهيد "أبو شخيدم"

22 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 05:25

جسر اللمبي
جسر اللمبي

الداخل المحتل-الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال، مساء الإثنين، زوجة الشهيد فادي أبو شخيدم أثناء عودتها من الأردن عبر معبر اللنبي (الكرامة)، ونقلتها إلى سجن المسكوبية، وذلك بحسب ما أكدت عائلة الشهيد لنادي الأسير الفلسطيني.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مخيم شعفاط في مدينة القدس، واعتقلت ابنة الشهيد آية، وشقيقه شادي، وابن شقيقه أحمد، كما سلمت شقيقه وسام، بلاغا لمراجعة مخابراتها في مركز تحقيق "المسكوبية".

كما اقتحمت قوات أمن الاحتلال المدرسة الرشيدية في القدس، حيث كان يعمل الشهيد مدرسًا للتربية الإسلامية، واعتقلت شابًا من أمام مبنى المدرسة.

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