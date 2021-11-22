الأسير "الهريمي" يعلق إضرابه عن الطعام بعد 60 يوماً

فلسطين المحتلة - الرأي

علق الأسير عياد الهريمي، اليوم الاثنين، إضرابه المفتوح عن الطعام، بعد اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري، حتى تاريخ 04/03/2022.

وبدأ الأسير الهريمي البالغ من العمر (28 عاما) من مدينة بيت لحم، إضرابه عن الطعام منذ 60 يومًا احتجاجًا على اعتقاله الإداري.

وعانى "الهريمي" من أعراض صحية خطيرة حيث لم يتلق خلال فترة إضرابه أي مدعمات، الأمر الذي زاد الخطورة على حياته، إذ عانى من آلام في جميع أنحاء جسمه.

في السياق، يواصل 4 أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال، رفضاً لاعتقالهم الإداري، وسط تحذيرات من خطورة وضعهم الصحي.

والأسرى المضربون عن الطعام هم: "كايد الفسفوس المضرب منذ 131 يوما، وهشام أبو هواش منذ 98 يوما، ولؤي الأشقر مضرب منذ 43 يوما"، فيما يخوض الأسير راتب حريبات إضرابا عن الطعام منذ 44 يوماً تضامنا مع الأسرى الأربعة.