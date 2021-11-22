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"القانوع": شعبنا يستند على مقاومة شرعية تحفظ حقوقه

22 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:07

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة – الرأي:

أكد المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع أن تعاظم الموقف الوطني والشعبي الداعم لحركة حماس يمثل جداراً صلباً لحماية المقاومة الفلسطينية وإفشال أي محاولة للمساس بها .

وبين "القانون" في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن شعبنا الفلسطيني يستند على مقاومة شرعية ولن يلتفت لأي قرار يتجاوز حقوقه المشروعة في الدفاع عن نفسه ومقاومة المحتل الإسرائيلي.

ولفت إلى أن حماس والفصائل الفلسطينية بدأت بالتنسيق لإطلاق حملة وطنية واسعة، وستنظم غداً مؤتمراً وطنيا وشعبيا رفضاً للقرار.

وشدد على أن الفصائل ستطرق كل الأبواب وتعمل مع جميع المعنيين والمختصين لمواجهة قرار بريطانيا قانونياً، والذي صنف حماس كحركة إرهابية قبل أيام.

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