الاحتلال على وشك استكمال بناء الجدار عند حدود قطاع غزة

الداخل المحتل-الرأي:

أعلن وزير جيش الاحتلال، "بيني غانتس"، أن الاحتلال على وشك استكمال بناء الجدار الفاصل عند حدود قطاع غزة.



وجاءت أقوال غانتس خلال جلسة للجنة الوزارية المعنية بجاهزية الجبهة الداخلية للتعامل مع حالات الطوارئ.



وعرض غانتس على أعضاء اللجنة التي التأمت لأول مرة منذ أربعة أعوام الخطة بمبلغ نحو مليار شيقل لتحسين جاهزية المستوطنات في جنوب فلسطين المحتلة التي صادقت عليها الحكومة ضمن مشروع موازنة الدولة الأخير.



وطبقًا للمخطط، الذي نشرت القناة 12 العبرية، تفاصيله على موقعها الإلكتروني، بتاريخ 30/9/2019 فإن الاحتلال يقيم جدارًا إسمنتيًا فوق وتحت الأرض على حدود غزة بطول 64 كيلومترًا.



وكان الاحتلال قد برر إقامة هذا الجدار الضخم لمنع حفر الأنفاق التي من شأنها أن تصل من أسفل الحدود مع قطاع غزة.