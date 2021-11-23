وكالة الرأي الفلسطينية أجواء خريفية وارتفاع طفيف على درجات الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال على وشك استكمال بناء الجدار عند حدود قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية "القانوع": شعبنا يستند على مقاومة شرعية تحفظ حقوقه وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم" تبدأ توزيع أرقام الجلوس للدورة الثالثة لعام 2021 وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تنشر كشف التنسيقات للسفر يوم الأربعاء المقبل وكالة الرأي الفلسطينية بلدية رفح تستضيف جلسةً حوارية حول المشاركة المجتمعية والبلديات وكالة الرأي الفلسطينية لجنة طوارئ الشتاء برفح تعالج آثار المنخفض الجوي الأخير وكالة الرأي الفلسطينية الأسير "الهريمي" يعلق إضرابه عن الطعام بعد 60 يوماً وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل زوجة الشهيد "أبو شخيدم" وكالة الرأي الفلسطينية هنية يهاتف عائلة الشهيد أبو شخيدم "منفذ عملية القدس"
أخبار » الأخبار الفلسطينية

أجواء خريفية وارتفاع طفيف على درجات الحرارة

23 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:04

رام الله- الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، خريفياً بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً نهارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة، يكون الجو بارداً، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو غداً الأربعاء خريفياً معتدلاً نهاراً وبارداً نسبياً إلى بارد في ساعات المساء والليل، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو خريفياً معتدلاً نهاراً وبارداً نسبياً إلى بارد في ساعات المساء والليل، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الجمعة خريفياً معتدلاً نهاراً وبارداً نسبياً إلى بارد في ساعات المساء والليل، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تختتم امتحاناتها النصفية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟