الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين بينهم أسير محرر في الضفة

الضفة الغربية- الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء أربعة مواطنين من مدن الضفة المحتلة.

وقال مكتب إعلام الأسرى إن قوات الاحتلال داهمت بلدة بيتونيا غرب رام الله واعتقلت الشاب عبد الله بني مفلح، كما داهمت مدينة البيرة واقتحمت منزل الشاب عبد الرحمن الطويل لاعتقاله ولكنه لم يكن متواجداً في المنزل فتركت له بلاغ استدعاء للمقابلة.

وفي بلدة بدو شمال غرب القدس اعتقل الجنود الشيخ جهاد حميدان عم الشهيد محمود احميدان، والشاب إبراهيم أحمد حميدان ابن عم الشهيد.

وفي بلدة جبع جنوب جنين اعتقل الجنود للأسير المحرر أسامة سلاطنة بعد اقتحام منزله.