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الاحتلال يهدم منزلاً جنوب القدس المحتلة

23 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:10

القدس المحتلة- الرأي

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلاً مكوناً من ثلاثة طوابق في منطقة "واد الحمص" ببلدة صور باهر جنوب شرق القدس.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوة من جيش الاحتلال يرافقها جرافات كبيرة اقتحمت واد الحمص القريب من منتجع مراد السياحي في بيت لحم وأغلقت المنطقة، وقامت بهدم منزل يعود للمواطن أيمن الحيح.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، هدمت في شهر تموز من العام 2019، 11 بناية تضم أكثر من 77 شقة سكنية في واد الحمص التابع لبلدة صور باهر في القدس المحتلة، وتقع معظمها في المناطق المصنفة "أ" التابعة للسيادة الفلسطينية بالكامل.

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