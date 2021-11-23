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الصحة تطبق سياسات العمل ومكافحة العدوى داخل أقسام العمليات

23 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 09:07

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غزة-الرأي

 أكد مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة د.عبد السلام صباح على تطبيق سياسات العمل ومكافحة العدوى داخل اقسام العمليات وضرورة وقوف مشرف العمليات عند مسؤولياته تجاه تطبيق هذه السياسات والاجراءات كون مشرف العمليات هو الناظم لسير العمل داخل اقسام وغرف العمليات.

جاء ذلك خلال لقائه بمشرفي ورؤساء أقسام العمليات في المستشفيات الجراحية والولادة والعيون، بحضور أ هاني حمادة مدير دائرة العمليات والعيادات الخارجية بالإدارة العامة للمستشفيات.

وثمن د.صباح جهود المشرفين في تحسين وتقديم الخدمة الآمنة في أقسام العمليات في المستشفيات.

من جانبه، ناقش أ.هانى حمادة مدير العمليات والعيادات الخارجية اجراءات السلامة ومكافحة العدوى في أقسام العمليات، وآليات تطبيق سياسات العمل ونماذج السلامة لمرضى العمليات وخاصة سياسة العد والتسجيل أثناء العملية، مؤكدا على متابعة تفعيل سجل العمليات المحوسب وضرورة تطبيق سياسات العمل الخاصة في أقسام العمليات.

وتم خلال اللقاء استعراض احتياجات اقسام العمليات، واحصائيات حالات trauma في المستشفيات الجراحية لربطها مع الاحصائيات الدولية عن طريق منظمة الصحة العالمية.

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