المالية: صرف رواتب التشغيل المؤقت للداخلية يوم غدٍ الأربعاء

أعلنت وزارة المالية بغزة، عن صرف الدفعة الأخيرة من رواتب برنامج التشغيل المؤقت الخاص بوزارة الداخلية.
وأوضحت المالية أن عملية الصرف ستبدأ غداً الأربعاء 24/نوفمبر، وذلك عن شهر 7/2021 في كافة فروع بنك البريد.
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23 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 09:35
غزة- الرأي
أعلنت وزارة المالية بغزة، عن صرف الدفعة الأخيرة من رواتب برنامج التشغيل المؤقت الخاص بوزارة الداخلية.
وأوضحت المالية أن عملية الصرف ستبدأ غداً الأربعاء 24/نوفمبر، وذلك عن شهر 7/2021 في كافة فروع بنك البريد.
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