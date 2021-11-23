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المالية: صرف رواتب التشغيل المؤقت للداخلية يوم غدٍ الأربعاء

23 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 09:35

غزة- الرأي

أعلنت وزارة المالية بغزة، عن صرف الدفعة الأخيرة من رواتب برنامج التشغيل المؤقت الخاص بوزارة الداخلية.

  وأوضحت المالية أن عملية الصرف ستبدأ غداً الأربعاء 24/نوفمبر، وذلك عن شهر 7/2021 في كافة فروع بنك البريد.

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