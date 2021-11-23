4 أسرى يدخلون اليوم أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

غزة - الرأي:

قال مكتب إعلام الأسرى إن أربعة أسرى يدخلون اليوم أعواماً جديدة في سجون الاحتلال.

وذكر أن الأسرى هم: الأسير هارون إدريس أحمد عياد (46 عامًا)، من سكان محافظة رام الله، يدخل عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 23/11/2003م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

والأسير سعيد علي صالح حثناوي (41 عامًا)، من سكان محافظة جنين، يدخل عامه السادس عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 23/11/2006م، وهو محكوم بالسجن 34 عامًا.

والأسيرة نورهان إبراهيم خضر عواد (23 عام)، من سكان محافظة القدس، يدخل عامها السابع على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقالها بتاريخ 23/11/2015م، وهي محكومة بالسجن 13 عامًا ونصف.

والأسير أحمد طلعت أحمد نزال (38 عامًا)، من سكان محافظة جنين، يدخل عامه السادس عشر والأخير في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 23/11/2006م.