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وفاتان و118 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بغزة

23 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 10:25

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل حالتي وفاة و118 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 671 فحوصات مخبرية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 135 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 186580 إصابة بينها 1475 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 183470 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة لـ 1635.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 54 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة لـ 42.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 1606760 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 498349 شخصًا.

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