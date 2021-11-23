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الصحة والصليب الأحمر ينظمان حملة تطعيم ضد كوفيد_19

23 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 11:30

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غزة-الرأي

نظمت دائرة التثقيف وتعزيز الصحة بوزارة الصحة الأولية بالشراكة مع منظمة الصليب الأحمر حملة توعية حول تطعيم ضد كوفيد-19 ضمن حملة " التطعيم نحو مجتمع سليم"، والتي استهدفت مجموعة من المزارعين في منطقة "جحر الديك" الحدودية، ومجموعة من الصيادين في ميناء الصيادين في دير البلح وسط القطاع لتوعيتهم وحثهم على التطعيم ضد فيروس كورونا.

بدوره، تحدث د. حمادة أبو حسان و أ. وليد الشيخ خليل من دائرة التثقيف وتعزيز الصحة خلال اللقاءات عن أهمية التطعيم ومأمونيته وأهمية تلقيه، وفي نهاية اللقاءات قامت فرق الطب الوقائي بتطعيم الحاضرين.

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