خطوات احتجاجية لاتحاد موظفي "أونروا" بغزة غدًا

غزة - الرأي:

أعلن اتحاد الموظفين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، عن سلسلة خطوات وفعاليات احتجاجية سينفذها غداً الأربعاء، على مستوى الأقاليم الخمسة.

وذكر الاتحاد في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن فعالياته تأتي ضمن نزاع العمل "رفضًا لسياسة التقليصات الممنهجة بحق اللاجئين والعبث بالأمن الوظيفي للموظفين".

وفي تفاصيل الفعاليات بين الاتحاد أنه سيتم تعليق العمل في العيادات ومراكز التوزيع ومكاتب الخدمات والصيانة ومكاتب رؤساء المناطق ومكاتب مدراء المناطق التعليمية والمشرفين التربويين الساعة 11:45 ظهراً، ويغادر جميع الموظفين أماكن عملهم.

كذلك سيتم تعليق العمل في مكتب غزة الإقليمي ودائرة التمويل الصغير الساعة 1:00 ظهراً، ويغادر جميع الموظفين أماكن عملهم".

أيضاً "يتم تعليق العمل في جميع مدارس الوكالة للفترة الصباحية الساعة 9:00 صباحاً، والفترة المسائية الساعة 2:00 ظهراً، والثلاث فترات الساعتين الأخيرتين من الدوام، وكذلك يُعلق الدوام في كليتي تدريب غزة وخان يونس الساعة 12:00 ظهراً، ومركز النور للمكفوفين الساعتين الأخيرتين من الدوام، ويغادر الطلاب والمعلمون وجميع العاملين والأذنة الرسميين، ويبقى الأذنة العاملين على بند برنامج خلق فرص عمل".

وأضاف البيان "يتم تعليق العمل لجميع العمال في مكاتب صحة البيئة بمن فيهم سائقي التراكتور وسائقي السكيب ليفت الساعة 11 صباحاً، وعمال العيادات وعمال التوزيع في مكاتب الخدمات الساعة 11:45 ظهراً، وعمال كليتي تدريب غزة وخان يونس الساعة 12 ظهراً، وعمال مكتب غزة الإقليمي الساعة 1:00 ظهراً، ويغادر جميع الموظفين أماكن عملهم".

ودعا الاتحاد جميع الحراس الالتزام بالدوام الطبيعي في مختلف أماكن عملهم، وذلك حفاظاً على المؤسسة ومقدراتها.

وطالب بإلغاء قرار الإجازة الاستثنائية بدون راتب للموظفين كافة تحت ذريعة العجز المالي"، و"إعادة العلاوة السنوية وبأثر رجعي والمجمدة منذ آذار/مارس الماضي.

كما طالب بـ "فتح باب التعيين الدائم لأبناء اللاجئين في القطاعات كافة والتثبيت على فئة (A)، وإنهاء حالة الترهل بالمؤسسة من خلال آلاف الموظفين بعقود مياومة".

وكذلك، طالب بـ "صرف رواتب شهري 11 و12 دون تأخير أو تجزئة، وتطبيق قرارات مؤتمر بيروت المتعلقة بنهاية الخدمة وصندوق الادخار والتزام الإدارة بنسبة 7.5%".