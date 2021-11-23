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الدعليس يضع حجر الأساس لمبني "مستشفى أمان فلسطين"

23 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 12:57

وضع حجر الأساس
وضع حجر الأساس

غزة - الرأي:

وضع رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، حجر الأساس لمبني المركز الوطني للصحة النفسية والتأهيل المجتمعي "مستشفى أمان فلسطين".

وحضر حفل تدشين ووضع حجر الأساس وكيل وزارة الصحة يوسف أبو الريش ، والمدير التنفيذي لمؤسسة أمان فلسطين عمر صيام و مدير المؤسسة سفيان أوانج.

وثمن الدعليس الدور الماليزي المشهود والمميز حكومة وشعباً وأحزاباً في خدمة ودعم صمود الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة.

وأشاد بدور مؤسسة أمان فلسطين الرائع والدائم لتنفيذ المشاريع في كافة المجالات التنموية والإغاثية والصحية.

كما وأشاد بوزارة الصحة وكافة طواقمها العاملة والإنجازات الطبية الكبيرة التي حققتها في الفترة الأخيرة فيما يخص علاج زراعة الكلى والجلطات الدماغية والقوقعة السمعية.

وأكد على أهمية إنشاء "مستشفى أمان فلسطين" للصحة النفسية والتأهيل المجتمعي، خاصة لما يعانيه المواطنين من اضطرابات نفسية جراء الحروب الإسرائيلية المتعاقبة على قطاع غزة.

 

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