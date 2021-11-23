الاحتلال يعتقل شاباً بعد الاعتداء عليه بمدينة القدس

فلسطين المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شاباً فلسطينياً من حي باب حطة، داخل البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن وسام سدر، بعد الاعتداء عليه بالضرب أثناء دهم منزله وتفتيشه.