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الاحتلال يحكم على أسير بالسجن 17 شهرا وغرامة 4 آلاف شيكل

23 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 04:42

الداخل المحتل-الرأي:

حكمت سلطات الاحتلال، في محكمة سالم العسكرية، على الأسير فيصل سهل نفاع بالسجن الفعلي لمدة 17 شهرا وغرامة مالية أربعة آلاف شيكل .

وذكرت مصادر محلية، أن سلطات الاحتلال وجهت له تهما باطلة، ولم تكتف بالحكم بل اشترطت دفع غرامة مالية.

وأشارت إلى أن شقيق الأسير فيصل، هوالأسير عزمي يعاني من وضع صحي متردٍ ويقبع في سجن "جلبوع" منذ 6 سنوات، كونه بحاجة إلى إجراء عملية جراحية لفكّه العلوي ولا يستطيع مضغ الطعام، بعد تعرضه لإطلاق نار مباشر في وجهه ويده على حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس.

ويذكر أن عزمي محكوم بالسجن لمدة 20 عاما على ابنه، ومنذ اعتقاله في 24 تشرين الثاني 2015، وهو ينتظر إجراء عملية جراحية، في ظل مماطلة إدارة سجون الاحتلال بذلك.

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