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مستوطنون يقتحمون بلدة سيلة الظهر جنوب جنين المحتلة

23 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 04:44

الضفة المحتلة-الرأي:

 اقتحم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، بلدة سيلة الظهر جنوب جنين المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن مجموعة من المستوطنين اقتحمت منطقة "مستوطنة حومش" المخلاة بحماية قوات الاحتلال، ومارسوا أعمالا استفزاية وعربدة ضد المواطنين والمركبات المارة.

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