وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون بلدة سيلة الظهر جنوب جنين المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يحكم على أسير بالسجن 17 شهرا وغرامة 4 آلاف شيكل وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الأربعاء وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل شاباً بعد الاعتداء عليه بمدينة القدس وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم منزلاً ويخطر بهدم آخرين جنوب الخليل وكالة الرأي الفلسطينية المحكمة العسكرية تنظر غداً بجريمة الاعتداء على طفلة برفح وكالة الرأي الفلسطينية رفض واسع لقرار بريطانيا وسلسلة من الإجراءات لمواجهته وكالة الرأي الفلسطينية التربية والتعليم بخان يونس تعقد مسابقة الحديث النبوي الشريف وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف وبلدية غزة يبحثان سبل التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية بدء النظر في الادعاءات المقدمة لمأمور التسوية في بلدة المصدر
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

وفاتان و258 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

23 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 05:19

إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم
إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة بالضفة الغربية اليوم الثلاثاء، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.4% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل حالتي وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، وأن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "بيت لحم 36، الخليل 45، جنين 15، رام الله والبيرة 25، أريحا والأغوار 5، طوباس 2، نابلس 10، ضواحي القدس 1، طولكرم 1، سلفيت 0، قلقيلية 0، قطاع غزة 118".

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "بيت لحم 15، الخليل 33، جنين 15، رام الله والبيرة 12، أريحا والأغوار 2، طوباس 0، نابلس 8، ضواحي القدس 2، طولكرم 4، سلفيت 0، قلقيلية 0، قطاع غزة 135".

ولفتت الوزارة إلى وجود 39 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 73 مريضاً، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تختتم امتحاناتها النصفية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟