وفاتان و258 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة بالضفة الغربية اليوم الثلاثاء، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.4% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل حالتي وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، وأن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "بيت لحم 36، الخليل 45، جنين 15، رام الله والبيرة 25، أريحا والأغوار 5، طوباس 2، نابلس 10، ضواحي القدس 1، طولكرم 1، سلفيت 0، قلقيلية 0، قطاع غزة 118".

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "بيت لحم 15، الخليل 33، جنين 15، رام الله والبيرة 12، أريحا والأغوار 2، طوباس 0، نابلس 8، ضواحي القدس 2، طولكرم 4، سلفيت 0، قلقيلية 0، قطاع غزة 135".

ولفتت الوزارة إلى وجود 39 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 73 مريضاً، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.