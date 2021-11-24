الطقس: أجواء معتدلة نهارًا وباردة ليلًا

رام الله - الرأي:

توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، خريفياً معتدلاً نهاراً وباردا نسبيا الى بارد في ساعات المساء والليل، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بقليل، الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو هذه الليلة غائما جزئيا وباردا، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الخميس، يكون الجو خريفياً معتدلاً نهاراً وباردا نسبيا الى بارد في ساعات المساء والليل، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو خريفياً معتدلاً نهاراً وباردا نسبيا الى بارد في ساعات المساء والليل، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والسبت المقبل، يكون الجو خريفياً معتدلاً نهاراً وباردا نسبيا الى بارد في ساعات المساء والليل، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي، الرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.