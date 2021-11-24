الاحتلال يعتقل 7 مواطنين من الضفة بينهم سيدة

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء سبعة مواطنين من مدن الضفة الغربية المحتلة بينهم سيدة.

وقال مكتب إعلام الأسرى، إن قوات الاحتلال اعتقلت السيدة نبيلة حمدان أبو الصبري (50 عاما) من مخيم الجلزون شمال رام الله ونجلها بلال سامي أبو الصبري (30 عاما) للضغط على نجلها الأسير المحرر أحمد لتسليم نفسه، كما تم اعتقال الأسير المحرر ثائر زهير صمادعة بعد مداهمة منزله في المخيم، فيما سلمت القوات بلاغ استدعاء للشاب محمد حمدان أبو الصبري من المخيم.

وأضافت المكتب، أن القوات اعتقلت الشاب أسامة البرغوثي نجل الأسير عبد الله البرغوثي صاحب أعلى حكم في سجون الاحتلال بواقع 67 مؤبدا من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله.

وذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين: خالد أبو العز وعمرو إبراهيم تيم من بلدة زيتا شمال غرب طولكرم، والشاب أنس قنبر من جبل المكبر بالقدس المحتلة.