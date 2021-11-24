أسعار المنتجات الزراعية في غزة اليوم

08:26الاحتلال يعتقل 7 مواطنين من الضفة بينهم سيدة

09:01بطولة مصر: الأهلي يحافظ على الصدارة بفوز قاتل على المحلة

09:03صلاح و ميسي ورونالد في لائحة فيفا لجوائز اللاعب الأفضل

08:31قصر الباشا..معلم أثري شاهد على عظمة تاريخ غزة

إستطلاع للرأي

جاري التصويت ...

ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟