وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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24 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:44
غزة - الرأي
جاءت أسعار المنتجات الزراعية في غزة اليوم الأربعاء وفق نشرة وزارة الزراعة على النحو التالي:
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