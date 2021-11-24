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أسعار المنتجات الزراعية في غزة اليوم

24 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:44

غزة - الرأي

جاءت أسعار المنتجات الزراعية في غزة اليوم الأربعاء وفق نشرة وزارة الزراعة على النحو التالي:

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