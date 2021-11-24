5 فوائد للشاي الأسود.. اعرف الطريقة الصحية لإعداده وتناوله

يمكن لفنجان من الشاي الساخن أن يكون مفيدا، فالجميع لديه أوعية مخصصة لأوراق الشاي والمكونات الأخرى، قد يختلف المحتوى الموجود في هذه الحاويات من شخص لآخر وتفضيلهم لتناول الشاي، تأتي جميع أنواع الشاي من نفس النبات كاميليا سينسيس، ما يصنع الفارق هو عملية الأكسدة على سبيل المثال، الأسود هو أكثر أنواع الشاي المؤكسدة يتم تجفيف الأوراق بأشعة الشمس للحصول على هذا اللون المميز ونكهة الشاي، ما يضيف إلى الشعبية الفوائد الصحية المرتبطة بالشاي الأسود، وفقا لما نشره موقع " food-ndtv".



إليك 5 فوائد صحية للشاي الأسود

1. يساعد في التخلص من السموم:

الشاي الأسود غني بمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات التي تساعد في طرد السموم ومنع أضرار الجذور الحرة

2. زيادة التمثيل الغذائي:

تساعد هذه العوامل أيضًا في تعزيز عملية التمثيل الغذائي وإدارة صحة الأمعاء، مما يؤدي إلى زيادة تعزيز الصحة العامة.

3. تقوية المناعة:

يحتوي الشاي الأسود على مادة التانين والألكيلامين وكلاهما معروف بصلتهما المباشرة بالمناعة، إذا تم تناول الشاي الأسود بكمية مناسبة ، فإن الشاي الأسود يساعد في تعزيز صحة المناعة.

4. تعزيز صحة القلب:

استنتجت العديد من الدراسات أن مركبات الفلافونويد الموجودة في الشاي الأسود تساعد في تعزيز صحة القلب ، تشير الدراسات أيضًا إلى أن شرب الشاي الأسود بانتظام قد يساعد في تقليل مخاطر القلب.

5. يساعد على إنقاص الوزن:

وجدت دراسة أجريت عام 2014 ، أجراها باحثون في جامعة أوسلو بالنرويج ، أن تناول الشاي الأسود ثلاث مرات يوميًا لمدة ثلاثة أشهر قد يساعد في خسارة بعض الكيلوجرامات الزائدة عن أولئك الذين شربوا أنواعًا أخرى من المشروبات المحتوية على الكافيين.

كيفية صنع الشاي الأسود:

الخطوة 1. اغلي كوبين من الماء.

الخطوة 2. أطفئ اللهب وأضف إليه ملعقة من أوراق الشاي الأسود بعد 30 ثانية إلى دقيقة.

الخطوة 3. أغلق الغطاء واتركه ينقع لمدة 5 دقائق على الأقل.

الخطوة 4. يصفى .

المحاذير:

1. لا تقم بإضافة أوراق الشاي أثناء غلي الماء، يسلب نكهة الشاي.

2. لا تقم بإضافة أوراق الشاي بعد إطفاء اللهب، دع درجة حرارة (الماء) تنخفض إلى 80 درجة مئوية.

3. للتمتع به بشكل أفضل ، تجنب إضافة العسل أو السكر أو أي نوع من أنواع التحلية أو النكهة الإضافية إليه.