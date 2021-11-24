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ماذا يحدث في جسمك إذا تناولت الماء بالليمون؟

24 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:52

ماذا يحدث في جسمك إذا تناولت الماء بالليمون؟
ماذا يحدث في جسمك إذا تناولت الماء بالليمون؟

يحتوي الليمون علي العديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، فعند تناولك له يوميا يحل عليك العديد من الفوائد الصحية التي سنتعرف عليها وفقا للتقرير المنشور عبر موقع "webmed".

الليمون غني بفيتامين سي، ومضادات الأكسدة ونسبة عالية من الألياف، ولذا فتناولك له يمدك ببعض الفوائد الصحية ومنها:

-الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي:
 

نظرا لاحتواء الليمون على نسبة من الألياف فتناولك له يساهم بشكل كبير في زيادة حركة الأمعاء، والحد من التعرض لأي مشاكل صحية بالجهاز الهضمي، وتقليل فرص الإصابة بالإمساك أو الإسهال.

-ترطيب الجسم:
 

عند تناول كوب من الليمون بالماء فأنت بهذه الطريقة تساهم بشكل كبير في ترطيب الجسم والحد من الإصابة بالجفاف، أو حدوث مشاكل بالجسم.

-تقوية الجهاز المناعي للجسم:
 

يساهم تناولك لمشروب الماء بالليمون فى تقوية الجهاز المناعي، والسبب في هذا الأمر غنى الليمون بنسبة عالية من مضادات الأكسدة، وأيضا فيتامين سي.

-يخلصك من الوزن الزائد:
 

يساعد تناول الماء بالليمون فى التخلص من الدهون المتراكمة في الجسم، وبالتالي يخلصك من الوزن الزائد، ولذا إذا كنت ترغب في الحصول علي وزن مثالي فعليك تناول كوب من هذا المشروب.

 

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