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حبة البركة تنظم مستويات السكر والكوليسترول في الدم

24 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:54

حبة البركة تنظم مستويات السكر والكوليسترول في الدم
حبة البركة تنظم مستويات السكر والكوليسترول في الدم

تحظى البذور السوداء المعروفة باسم "حبة البركة" بتقدير كبير لفوائدها الصحية العديدة، فهي غنية بالبوتاسيوم والبروتين والألياف بالإضافة إلى عدد من الفيتامينات والمعادن الأساسية وكذلك الدهون الصحية والأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة، وتستهلك الحبة السوداء بكاملها أو على شكل زيت معصور على البارد يستخرج من البذور، من أفضل استخدامات حبة البركة تنظيم مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكر، وفقا لما نشره موقع " food-ndtv".

الفوائد المذهلة لحبة البركة  :

ينظم مستويات السكر في الدم:

 أشارت بعض الأبحاث إلى أن البذور السوداء قد تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، وأظهرت الدراسات أن إضافتها إلى النظام الغذائي لمرضى السكري قد يحسن مستويات السكر في الدم.

 

تنظم مستويات الكوليسترول :

يتعرض مرضى السكري لخطر متزايد للإصابة بأمراض القلب حيث يميل السكري إلى خفض مستويات البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) أو الكوليسترول الجيد وزيادة مستويات الكوليسترول السيئ أو البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL). تساعد البذور السوداء في تقليل هذا الخطر عن طريق تحسين مستويات الكوليسترول الجيد لأنها غنية بالأحماض الدهنية المتعددة والأحماض الدهنية غير المشبعة.

يحارب الالتهابات

كما يرتبط ارتفاع السكر في الدم بزيادة الالتهاب في الجسم، وأظهرت الأبحاث أن تضمين حبة البركة في نظامك الغذائي اليومي يمكن أن تقلل من أعراض الالتهاب والإجهاد التأكسدي في الجسم، وتهدئة المزيد من المضاعفات الصحية أو المخاطر المتعلقة بالالتهابات لدى مرضى السكري من النوع 2

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