وفد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي يصل قطاع غزة

غزة - الرأي

وصل وفد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي، صباح الأربعاء، إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون.

ويتكون الوفد من 58 شخصية بينهم 20 قنصلا وسفيرا وممثلا، وتهدف الزيارة لمتابعة مشاريع الاتحاد في غزة.