وكالة الرأي الفلسطينية صلاح و ميسي ورونالد في لائحة فيفا لجوائز اللاعب الأفضل وكالة الرأي الفلسطينية بطولة مصر: الأهلي يحافظ على الصدارة بفوز قاتل على المحلة وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 6 إصابات بـ 5 حوادث سير خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية 28 عامًا على استشهاد القائد عماد عقل وكالة الرأي الفلسطينية حبة البركة تنظم مستويات السكر والكوليسترول في الدم وكالة الرأي الفلسطينية ماذا يحدث في جسمك إذا تناولت الماء بالليمون؟ وكالة الرأي الفلسطينية 5 فوائد للشاي الأسود.. اعرف الطريقة الصحية لإعداده وتناوله وكالة الرأي الفلسطينية أسيران يواصلان إضرابهما رفضًا للاعتقال الإداري وكالة الرأي الفلسطينية أسعار المنتجات الزراعية في غزة اليوم وكالة الرأي الفلسطينية تويوتا تغزو أسواق الشرق الأوسط بسيارة اقتصادية وعملية
أخبار » الأخبار الفلسطينية

وفد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي يصل قطاع غزة

24 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 09:13

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - الرأي

وصل وفد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي، صباح الأربعاء، إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون.

ويتكون الوفد من 58 شخصية بينهم 20 قنصلا وسفيرا وممثلا، وتهدف الزيارة لمتابعة مشاريع الاتحاد في غزة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تختتم امتحاناتها النصفية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟