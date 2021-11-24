وفد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي يصل قطاع غزة

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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24 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 09:13
غزة - الرأي
وصل وفد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي، صباح الأربعاء، إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون.
ويتكون الوفد من 58 شخصية بينهم 20 قنصلا وسفيرا وممثلا، وتهدف الزيارة لمتابعة مشاريع الاتحاد في غزة.
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