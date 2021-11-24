منتدى الإعلاميين: زيارة وفد إعلامي مغربي لكيان الاحتلال طعنة بخاصرة شعبنا

غزة - الرأي

عبّر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين عن إدانته الشديدة لزيارة وفد إعلامي مغربي لكيان الاحتلال الإسرائيلي.

وقال منتدى الإعلاميين في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إن زيارة الوفد تأتي في سياق محاولات وزارة خارجية الاحتلال لتجميل صورته والتغطية على جرائمه البشعة بحق الشعب الفلسطيني وانتهاكاته المتعددة للمقدسات الإسلامية والمسيحية، لاسيما أن آثار عدوانه الواسع على قطاع غزة خلال شهر مايو الماضي مازالت ماثلة للعيان، فضلاً عن استباحته الدائمة لحرمة المسجد الأقصى المبارك.

وأكد هذه الزيارة المرفوضة بكل المعايير تأتي كخدمة مجانية للاحتلال الإسرائيلي، وكطعنة في خاصرة الشعب الفلسطيني المناضل من أجل حريته وكرامة الأمة العربية والإسلامية.

وشدد المنتدى على أن التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي يتناقض مع ثوابت الأمة العربية والإسلامية، ويمثل إدارة للظهر لحقوق الشعب الفلسطيني وتضحياته، ولا يخدم سوى الاحتلال الإسرائيلي اللاهث خلف تطبيع وتشريع اغتصابه للأرض الفلسطينية.

وذكر أن زيارة الوفد الإعلامي المغربي لكيان الاحتلال الإسرائيلي -التي تستمر 5 أيام وتشمل زيارة مدينة القدس المحتلة ولقاءات مع مسؤولين أبرزهم وزير الخارجية يائير لابيد ونواب كنيست تخالف قرارات اتحاد الصحفيين العرب المطالب بالتحرك واتخاذ موقف إزاء هذا التطبيع الإعلامي الذي يتنكر لدماء شهداء الحركة الإعلامية الفلسطينية، وعذابات الصحفيين الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وينكأ جراح مئات الصحفيين الفلسطينيين الذين أصيبوا برصاص وقنابل وصواريخ الاحتلال الذي بلغ ذروة غيه وعدوانه بتدمير مقار أكثر من 50 مؤسسة إعلامية محلية ودولية خلال عدوانه الأخير على قطاع غزة.

وطالب منتدى الإعلاميين الفلسطينيين الاتحادات والنقابات الإعلامية العربية بإدانة التطبيع الإعلامي مع الاحتلال الإسرائيلي بكل صوره، ومقاطعة الصحفيين المغاربة الذين تورطوا في زيارة كيان الاحتلال، وإسقاط عضوياتهم من نقابة الصحفيين المغاربة، كما يدعو لفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الإعلام الفلسطيني بكل مكوناته، والضغط من أجل إطلاق سراح الصحفيين الأسرى الذين لا ذنب لهم سوى ممارسة عملهم الإعلامي المهني المكفول بموجب القوانين الدولية والأعراف الإنسانية.

وأبرق المنتدى بالتحية والتقدير لفرسان الإعلام العربي الذين يواصلون موقفهم العربي الأصيل بالانحياز للحق الفلسطيني، ويرفضون التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، ودعاهم لبذل المزيد من الجهد لحماية وعي الأمة من الاختراق الإسرائيلي عبر بوابة التطبيع الإعلامي.



