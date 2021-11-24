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3 وفيات و106 إصابات جديدة بكورونا في غزة

24 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 11:08

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 3 حالات وفاة و106 إصابات جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 688 فحصا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 100 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 186686 إصابة بينها 1478 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 183570 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة لـ 1638.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 50 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة لـ 38.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 1606760 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 500469 شخصًا.

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