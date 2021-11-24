وقفة لمستفيدي الشؤون بغزة تنديدًا بقطع مخصصاتهم المالية

غزة - الرأي

شارك العشرات من مستفيدي الشؤون الاجتماعية في غزة اليوم الأربعاء، في وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة "undp تنديدًا باستمرار قطع مخصصاتهم المالية.

ورفع المشاركون بالوقفة لافتات وشعارات تطالب بعودة صرف مخصصاتهم المالية، وإنهاء معاناتهم الإنسانية.

وقال صبحي المغربي المتحدث باسم "الهيئة العليا للمطالبة بحقوق فقراء ومنتفعي الشؤون الاجتماعية" إن "قطع المخصصات يتم بشكل سياسي منظم بأيد دولية وبتنفيذ فلسطيني وصهيوأمريكي".

وأضاف المغربي، أن الدفعات المالية كانت تتأخر في السنوات الماضية وتصرف كل 4 أو 5 أشهر بدلا من 3 أشهر بحجج واهية وكاذبة من وزارة المالية بالسلطة الفلسطينية.

وتابع: "حتى ازداد الأمر سوءًا وتجويعا في العام الجاري 2021 ولم تصرف فيه أي دفعة، فقد مر علينا شهر رمضان وعيدان، ومرت علينا الحرب الأخيرة على غزة، ونحن في ظروف صعبة جدا، والسلطة ووزارة الشؤون لم تحرك ساكنا".

وذكر المغربي أن "هناك كابونات في المخازن مكدسة في وزارة التنمية لا تصرف إلا بأمر من الوزير أحمد مجدلاني، إنه القتل الممنهج والتجويع والفقر".

يذكر أن وزارة التنمية الاجتماعية برام الله، لم تصرف للأسر الفقيرة سوى جزء من دفعة واحدة بقيمة 750 شيكلا، منذ مطلع العام الجاري.

ويتلقّى نحو 115 ألف مستفيد في الضفة المحتلة وقطاع غزة مساعدات نقدية من وزارة التنمية، في وقت ارتفعت نسبة الفقر والبطالة جراء تفشي وباء كورونا.