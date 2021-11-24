5 وفيات و257 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة بالضفة الغربية المحتلة تسجيل 5 حالات وفاة و257 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الصحة في التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الأخيرة أنه سجلت 3 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، وحالتان في بيت لحم.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس 3، طوباس 6، بيت لحم 25، الخليل 49، جنين 16، أريحا والأغوار 6، رام الله والبيرة 25، طولكرم 7، نابلس 13، قلقيلية 1، سلفيت 0، قطاع غزة 106".

ولفتت إلى وجود 38 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 70 مريضاً، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأعلنت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.4% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "ضواحي القدس 3، طوباس 3، بيت لحم 15، الخليل 41، جنين 13، أريحا والأغوار 0، رام الله والبيرة 11، طولكرم 3، نابلس 4، قلقيلية 0، سلفيت 1، قطاع غزة 100".